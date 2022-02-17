Son dakika |Bakan Fahrettin Koca sinyali verdi! Maskeler ne zaman çıkacak? Gözler kritik toplantıda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca salgındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunurken salgınla mücadelede yeni döneme geçileceğine ilişkin sinyaller verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz.

"VAKA SAYILARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DÜŞECEK"

Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.

KORONAVİRÜS İLACI: MOLNUPİRAVİR

Molnupiravir ilacını piyasaya dağıttık. 700 küsur dolar olan ilacı 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada da kullanılan bu ilacı hızla yerlileştirip yaygın kullanılmak üzere piyasaya verdik. 65 yaş üstüne, kronik hastalara ve risk taşıyanlara veriyoruz.

YERLİ AŞI TURKOVAC

Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz.

Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.

BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU

Koca, Kovid-19'a yakalanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.