Son dakika | Bakan Fatih Dönmez'den dikkat çeken açıklamalar! "Vatandaşlarına en ucuz doğal gaz veren üçüncü, elektrikte dördüncü ülke konumundayız"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlıkların bütçeleri görüşülmeye devam ediyor. Bu kapsamda Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun bütçeleri de ele alınıyor.

Görüşmelere geçilmeden önce HDP'li bazı milletvekilleri, maden kazalarını anımsatarak, madencilerin fotoğraflarının da yer aldığı "kaza değil cinayet" yazılı dövizleri gösterdiler.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez enerji maliyetleri ve bu kapsamda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz.

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Ekim ayı itibarıyla birim enerji başına Avrupa ülkeleri arasında vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte dördüncü ülke konumundayız.

Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MWa ulaştı. 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276'ya ulaşmıştır. 2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32'si kömürden, yüzde 22'si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir.

"HEDEFİMİZ CUMHURİYETİN 100. YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURMAKTIR"

2023 yılı ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacak.

Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır.

Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur.

Kullandığımız doğal gazın yüzde 99’u, petrolün ise yüzde 92’si ithal edilmektedir. Bu nedenle dünyada gerçekleşen ve makul gerekçeler ile açıklanamayan yüksek enerji fiyatları ister istemez ülkemizi de etkilemektedir.

MADENLERİN DENETİMLERİ

2022 Temmuz itibarıyla ülkemizde madencilik sektöründe 158 bin çalışan ile son 10 yılın en yüksek istihdam rakamına ulaşılmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla denetimi yapılan maden saha sayısı 8.129 iken, 2022 Eylül sonu itibarıyla ise bu sayı 6.041 olmuştur.

TBMM Genel Kurul gündeminde yer alan düzenleme ile kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden madencilerimizin genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı devletimizce ödenecek.