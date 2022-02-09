Son dakika | Bakan Fatih Dönmez'den elektrik faturası açıklaması! Düzenleme yapılacak mı? Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüksek fiyatlı elektrik faturaları için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak ," Esnaflarımız, işletmelerimiz, STK'lardan gelen talepleri değerlendiriyoruz. " dedi.

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Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nın sona ermesinin arından gazetecilerin sorularını yanıtladı. yüksek fiyatlı elektrik faturaları için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak ," Esnaflarımız, işletmelerimiz, STK'lardan gelen talepleri değerlendiriyoruz. " dedi. Bakan Dönmez," Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" dedi. Bakan Dönmez, elektrikte yeni tarife için EPDK ve Bakanlığın talepleri değerlendirdiğini söyledi. Detaylar gelecek... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri