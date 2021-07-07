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  3. SON DAKİKA! Bakan Gül açıkladı! 1000 kişiye yeni istihdam! Yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alınacak!

SON DAKİKA! Bakan Gül açıkladı! 1000 kişiye yeni istihdam! Yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alınacak!

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alınacağı duyuruldu.

SON DAKİKA! Bakan Gül açıkladı! 1000 kişiye yeni istihdam! Yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alınacak!

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakim ve savcı alımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlığa bin yeni hakim ve savcı alınacağını duyuran Bakan Gül, katıldığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezuniyet töreninde, "Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacağız." ifadelerini kullandı

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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