Son dakika | Bakan Gül'den çocuklara istismar davasına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elmalı davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."

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