Son dakika: Bakan Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı

Son dakika haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde görevli bir savcının, ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracının cam sileceklerine zarar verildiği ve aracına not bırakıldığı şeklinde şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında notu yazdığı ve aynı sitede ikamet ettiği belirlenen kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Sosyal medya da dahil olmak üzere bazı basın yayın organlarında da konuya ilişkin, "Arabaya uyarı notu yazan kişi şu an cezaevinde. Niye not yazılan araç yüksek mevki olunca" şeklinde paylaşım ve haberler yapıldı.

Adalet Bakanı Gül, HSK'ye başlatılan soruşturmaya yönelik inceleme izni verdi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, şahsın sadece not kağıdı yazması nedeniyle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, "mala zarar verme" suçuna yönelik soruşturma dosyasının derdest olduğu, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün Ordu'nun Ünye ilçesindeki Taşkent Konutları’nda gerçekleşti.

Otopark'ın giriş kısmında park edilen aracın camına “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize” diye not bırakan Süleyman Uysal, otopraktan ayrıldı.

Notu yazıp bıraktığı aracın bir savcıya ait olması üzerine, bir süre sonra eve gelen polisler tarafından gözaltına alınan Süleyman Uysal, emniyete götürüldü. Yaklaşık 6 saat gözaltında kalan ve ifadesi alınan Uysal gece yarısı nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Ünye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"30/01/2021 günü Ünye Adliyesinde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısının ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.’nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."