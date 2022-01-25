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  3. Son dakika | Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da tüm yollar trafiğe açıldı

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da tüm yollar trafiğe açıldı

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun trafiğe açıldığını duyurdu.

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da tüm yollar trafiğe açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Açılan yollar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da  Karayolları Genel Müdürlüğü ağında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun da aralarında bulunduğu tüm yolların trafiğe açıldığını duyurdu.

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da tüm yollar trafiğe açıldı

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜM YOLLARIMIZ TRAFİĞE AÇILMIŞTIR

Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede," Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü   ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadelerini kullandı. 

 

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul'da tüm yollar trafiğe açıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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