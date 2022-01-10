Son dakika | Bakan Karaismailoğlu, 'iddiaların altı tamamen boş' diyerek tepki gösterdi: Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de canlı olarak ekrana gelen "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iftiralarına karşı konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi liderinin yargıda hesap vereceğini söyledi. "Uydurma bir kağıt üzerinden böyle iftira atıldığında tabi ki en üst perdeden yanıt vereceğiz. O uydurma belgeyi onun eline kim verdiyse araştırılması gerekiyor. İddiaların altı tamamen boş." diyen Bakan Karaismailoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ama bunlar yatırım karşıtı."

Bakanlık olarak İstanbul'da 103 kilometre metro yapıyoruz.

"BİR TARAFTA EMEK HIRSIZLIĞI YAPANLAR VAR, BİR TARAFTA HARIL HARIL ÇALIŞANLAR..."

Metrolara neden U harfi koyduk? Bir tarafta emek hırsızlığı yapanlar var bir tarafta harıl harıl çalışanlar var.

İstanbul'da yılın 6. ayından itibaren üst üste metro projelerini açacağız.

Sabiha Gökçen metro hattı haziran ayında tamamlanacak.

İBB hangi akılla metro inşaatına hafriyat dökülüyor? Bunun bir izahı yok..."

Ayrıntılar geliyor...