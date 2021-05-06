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  3. SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri hesaplarda

SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri hesaplarda

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Twitter'dan, öğrencilerin burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu açıkladı: Burs ve kredi ödemeleri hesaplarda

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yattığını duyurdu.  Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kimlik numarasının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

Söz konusu açıklamada Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda. Güzel günlerde harcayın arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA Bakan Kasapoğlu açıkladı Burs ve kredi ödemeleri hesaplarda

(AA)

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