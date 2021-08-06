Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başladı. Bütün öğrencilerimizin güzel günlerde harcamasını diliyorum." ifadelerini kullandı. ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARALARINA GÖRE YAPILACAK Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6 - 10 Ağustos tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını bildirdi. Buna göre TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar bugün, “2” olanlar 7 Ağustos Cumartesi,, “4” olanlar 8 Ağustos Pazar, “6” olanlar 9 Ağustos Pazartesi , “8” olanlar 10 Ağustos Salı günü ödemelerini alabilecek. Tayfun Altuntaş Editör kredibursödeme