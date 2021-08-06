Adıyaman'da arazileri yakmaya çalışan iki kişi jandarma tarafından yakalandı!Aygün Aydın'a yeniden hapis yolları göründü... Hakan Sabancı acımadı!Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu değerlendirdi: Çift doz ayısı sayısı yeterli değil! İşte aşı olmayan sayısı...Boşandıktan sonra birbirinin yüzüne bakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Ünlü çift ailecek yemek yedi!Uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi merak ediliyordu... İşte Somer Şef'in gizemli aşkı!Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladıTrabzonspor'da forvete bir aday daha | Bas Dost bordo mavililere önerildiTRT 1'den flaş karar! Ezgi Mola Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?Son dakika | İletişim Başkanlığı açıkladı: 5 ilde 12 orman yangını devam ediyorDolar ve euro tercihini yaptı, yükseliş başladı! İşte 6 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa döviz kurları...
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başladı. Bütün öğrencilerimizin güzel günlerde harcamasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARALARINA GÖRE YAPILACAK 

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6 - 10 Ağustos tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını bildirdi.

Buna göre TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar bugün, “2” olanlar 7 Ağustos Cumartesi,, “4” olanlar 8 Ağustos Pazar, “6” olanlar 9 Ağustos Pazartesi , “8” olanlar 10 Ağustos Salı günü ödemelerini alabilecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT