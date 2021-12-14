Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Söz konusu bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı.
Bakan Kasapoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz “GSB Burs ve Öğrenim Kredisi” sonuçları açıklandı.
Herkese hayırlı olsun. "
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.