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  3. Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Söz konusu bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı.

Bakan Kasapoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz “GSB Burs ve Öğrenim Kredisi” sonuçları açıklandı. 

Herkese hayırlı olsun. "

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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