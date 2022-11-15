Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları için tarih belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.?

17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda ise mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal bir hukuk devleti olma misyonumuzu burs ve kredilerde de gösteriyoruz. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan burs ve öğrenim kredisi imkanını da bu ülkenin gençlerinin hizmetine sunuyoruz. 2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık."

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuruları başladı

KREDİLERDE ANA PARA ÖDENECEK

Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdıklarını da hatırlatarak, "Bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi başvuruları başladı

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