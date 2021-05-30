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  3. SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu'ndan müjde: Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz yayımlanacak!

SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu'ndan müjde: Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz yayımlanacak!

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi final maçının Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacağı belirtildi.

SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu'ndan müjde: Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz yayımlanacak!

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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