SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu'ndan müjde: Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz yayımlanacak! Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi final maçının Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacağı belirtildi.

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Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü