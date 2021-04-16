SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan 128 milyar dolar rezervin akıbetine ilişkin açıklama!

Son dakika... Son dönemlerde gündemde olan '128 Milyar Dolar' konusu hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklama yaptı.

Merak edilen konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kavcıoğlu, "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu." dedi.

"AYRICALIKLI DÖVİZ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sözlerine, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir." cümlelerini ekleyen Başkan Kavcıoğlu, "Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir." diye konuştu.

Piyasa dinamiklerinden bağımsız işlem yapmanın olası olmadığını belirten Kavcıoğlu, "Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir." dedi.

Açıklamalarına devam eden Başkan sözlerinde, "Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir. TCMB, görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır" ifadelerini kullandı.