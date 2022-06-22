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  3. Son dakika | Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Muğla, Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika | Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Muğla, Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde süren orman yangınına itfaiye ekiplerinin, karadan, havadan müdahalesi devam ediyor. Yangındaki son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit  Kirişçi, " Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz "dedi. 

Öte yandan bölgede devam eden rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. 

Son dakika | Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Muğla, Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DURUMU AÇIKLADI 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangındaki son durum hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava araçlarımız, var güçleriyle çalışan kara ekiplerimizin çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. 

Canımızı yakan, ormanlarımızın düşmanı yangını en kısa sürede yeneceğiz. Birlik ve beraberlik içindeyiz, dualarımız kahraman personelimizle. 

 

 

 

An itibariyle 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor.

20 Helikopter 14 Uçak olmak üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede mücadele halinde.

Bölgede anlık rüzgar 30 Km/saat, sıcaklık 30 derece ve nem yüzde 42 oranındadır."

 

Son dakika | Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Muğla, Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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