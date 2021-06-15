Son dakika | Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaşıldı

Son dakika haberi.... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 milyon doz aşı hedefine ulaşıldığını ifade etti.

1 milyon doz aşı hedefine an itibariyle ulaşıldığını belirten Bakan Koca, Ankara'da 1 milyonuncu aşıyı olan kişinin 48 yaşındaki Hatice adlı bir vatandaş olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?"