Son dakika | Bakan Koca, 100 bin kişide vaka sayılarını açıkladı! İşte 16-22 Ekim haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 tarihlerini kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

En çok vakanın tespit edildiği il 552,92 ile Karabük oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İşte vaka haritası: