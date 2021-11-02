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  3. Son dakika | Bakan Koca, 100 bin kişide vaka sayılarını açıkladı! İşte 16-22 Ekim haftalık vaka haritası

Son dakika | Bakan Koca, 100 bin kişide vaka sayılarını açıkladı! İşte 16-22 Ekim haftalık vaka haritası

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim tarihlerini kapsayan 100 bin kişide vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından yayımladı.

Son dakika | Bakan Koca, 100 bin kişide vaka sayılarını açıkladı! İşte 16-22 Ekim haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 tarihlerini kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren insidans haritasını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

En çok vakanın tespit edildiği il 552,92 ile Karabük oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İşte vaka haritası:

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Tayfun Altuntaş
Editör
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