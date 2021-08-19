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  3. Son dakika | Bakan Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte il il vaka sayısı...

Son dakika | Bakan Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte il il vaka sayısı...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını sosyal medyadan paylaştı. Haritaya göre vaka sayısı en çok artan 5 il Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu.

Son dakika | Bakan Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte il il vaka sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre  7-13 Ağustos tarihleri arasında  İstanbul'da vaka sayısı 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

BAKAN KOCA: SALGIN SON HASTA İYİLEŞMEDEN BİTMİŞ SAYILMAZ

Bakan Koca haritaya ilişkin paylaşımında,  "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi. 

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Son dakika | Bakan Koca, 100 bin nüfusta haftalık vaka haritasını paylaştı

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre vaka sayıları en çok artan 5 il Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu.

Bakan Koca, vatandaşlara aşı ile bağışıklık kazanılana kadar maske, mesafe ve temizlik konusunda tedbirlere uyma çağrısı yaptı. 

Son dakika | Bakan Koca, 100 bin nüfusta haftalık vaka haritasını paylaştı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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