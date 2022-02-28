Son dakika | Bakan Koca, 12-18 Şubat haftalık vaka sayısını açıkladı! Zirvedeki il değişmedi

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında," 12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılar İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Haritaya göre en çok vaka 1961,64 ila Amasya'da tespit edildi.

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