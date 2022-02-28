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  4. Son dakika | Bakan Koca, 12-18 Şubat haftalık vaka sayısını açıkladı! Zirvedeki il değişmedi

Son dakika | Bakan Koca, 12-18 Şubat haftalık vaka sayısını açıkladı! Zirvedeki il değişmedi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihlerini kapsayan 100 bin nüfusta haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Haritaya göre en çok vaka 1961,64 ila Amasya'da tespit edildi.

Son dakika | Bakan Koca, 12-18 Şubat haftalık vaka sayısını açıkladı! Zirvedeki il değişmedi

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında," 12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılar İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Haritaya göre en çok vaka 1961,64 ila Amasya'da tespit edildi.

Detaylar gelecek...

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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