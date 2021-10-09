Son dakika | Bakan Koca, 25 Eylül-1 Ekim haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! İşte vaka sayıları en çok artan 10 il

Koronavirüs salgınında illerdeki haftalık vakas sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

Vaka haritasına göre İstanbul'da haftalık vaka sayısı 100 binde 252,11 Ankara'da 363,39 İzmir'de ise 47,01 oldu.

Öte yandan vaka oranı haritaya göre en fazla olan ise 557,17 ile Zonguldak oldu.

VAKA SAYILARI GEÇTİĞİMİZ HAFTAYA GÖRE ARTAN 10 İLİ AÇIKLADI

Bakan Koca, geçtiğimiz haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilin," Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun" olduğunu açıkladı. Bakan Koca, " Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." dedi.