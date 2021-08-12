Son dakika | Bakan Koca, 31 Temmuz - 6 Ağustos vaka haritasını paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan 5 il...
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz -6 Ağustos tarihleri arasını kapsayan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre vaka sayısı en çok artan iller Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.
Türkiye'nin ve dünyanın mücadele verdiği koronavirüs salgını sürüyor. Türkiye'de kısıtlamaların kaldırılması ve turizm sezonunun da etkisiyle vaka ve can kaybı sayısı artışa geçti. Bu durum haftalık olarak yayınlanan vaka haritasındaki verilerde de kendini gösterdi.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yayımladığı haritaya göre illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek."
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İLİ AÇIKLADI
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." ifadelerini kullandı.