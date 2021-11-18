Son dakika | Bakan Koca acı haberi duyurdu: Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İmran Kılıç'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

ART ARDA TAZİYE MESAJLARI

Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç'ın hayatını kaybetmesi üzerine art arda taziye mesajları yayımlandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında "Çok üzgünüz… Kahramanmaraş milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kılıç'ın vefat haberini aldığında duyduğu üzüntüyü dile getirdi:

"Kahramanmaraş Milletvekilimiz, değerli ağabeyimiz İmran Kılıç Hocamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç'ın dolayısıyla AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş Milletvekili, kıymetli arkadaşımız İmran Kılıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun paylaşımı:

"Kahramanmaraş Milletvekilimiz, çok değerli İmran Kılıç Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemîl niyâz ediyorum. AK Parti ailemizin ve aziz Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ise üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

"Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden, çok değerli yol arkadaşımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç'ın çok sayıda gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı. İmran Kılıç, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İmran Kılıç kimdir?