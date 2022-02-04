Son dakika | Bakan Koca acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Olcay Neyzi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Olcay Neyzi'nin vefatının derinden üzdüğünü belirterek, İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrencisi olduğunu ifade etti. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Prof. Dr. Olcay Neyzi hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrencisi olmuştum. Hekimliğine, ders anlatışına hepimiz hayrandık. Tıp eğitiminin gelişmesine katkı vermiş bir duayendi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."

PROF. DR. OLCAY NEYZİ hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrencisi olmuştum. Hekimliğine, ders anlatışına hepimiz hayrandık. Tıp eğitiminin gelişmesine katkı vermiş bir duayendi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2022

PROF. DR. OLCAY NEYZİ KİMDİR?

Profesör Doktor Olcay Neyzi (27 Temmuz 1927 doğumlu), Türk doktoru ve İstanbul Tıp Fakültesi (çalışma yılları 1979 – 1994) eski Pediatri Anabilim Dalı Başkanıdır. Türkçe hazırlanmış kapsamlı ve bilinen pediatri ders kitabının ilk yazarı olarak, Türkiye'de tıp eğitiminin seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlamıştır.

Son dönemde COVID-19 pandemisi nedeniyle gündeme gelen aşı tartışmalarına ilişkin verdiği beyanatta kızamık, difteri gibi hastalıkların aşı sayesinde yok olduğuna dikkat çekerek, “Cahil insanları kandırıyorlar... Hastalıktan koruyan bir şeye nasıl karşı olunabilinir? Ben anlamıyorum” demiştir.

4 Şubat 2022 Cuma günü 94 yaşında hayatını kaybetmiştir. Olcay Neyzi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.

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