Son dakika | Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık ve aşı müjdesi! 90 milyon BioNTech aşısı gelecek

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sinovac firmasının CoronaVac aşısının Türkiye'de üretilmesi için yetki verdiğini anımsatan Bakan Koca, bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini ifade ederek bu hafta içinde 10 milyon doz Sinovac aşısının gelmesini beklediklerini kaydetti.

BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN TARİH VERDİ

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

Kaynak: Bölge Gündem, AA.