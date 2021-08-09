Son dakika | Bakan Koca açıkladı! Hakkâri, aşılanma oranıyla koronavirüse karşı güçlü 13 il arasında

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkâri'nin aşılanma oranıyla koronavirüse karşı güçlü 13 il arasında olduğunu ifade ettii.

Bakan Koca, Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt'in Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek alması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, Van ve Şırnak'ın aşılanma oranında da artış beklediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz."

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Sağlık bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hakkari'nin aşılanma oranında, yalnızca bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini ifade etmişti.

Hakkari'nin yapılacak aşıların ardından koronavirüs risk haritasında mavi ile gösterilen düşük riskli iller kategorisine geçmesini beklediklerini ifade eden Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınması gerektiğini belirtmişti.

Bakan Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"HAKKÂRİ, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!"