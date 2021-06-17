Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 17 Haziran 2021 PerşembeSon dakika | Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Yura isminin anlamı nedir, Yura ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Uyar isminin anlamı nedir, Uyar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rubato solisti Özer Arkun kimdir, nereli, kaç yaşında?Saibe isminin anlamı nedir, Saibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oguş isminin anlamı nedir, Oguş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hamma isminin anlamı nedir, Hamma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rubato kimdir, üyeleri kimler? Rubato ne demek?İlsu isminin anlamı nedir, İlsu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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  3. Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta.

Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabnda illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek."

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Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

İŞTE SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİMİZ

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek."

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Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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