Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabnda illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek."

İŞTE SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİMİZ

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek."