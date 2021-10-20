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  3. Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İşte bugünkü vefat sayısı...

Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İşte bugünkü vefat sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün hayatını kaybeden kişi sayısının 214 olduğunu belirtti.

Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İşte bugünkü vefat sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısını 214 olarak duyurdu.

84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin zor olduğunu ifade eden Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymanın önemini vurguladı. Bakan Koca, aşı çağrısına kulak verilmesi gerektiğini de bir kez daha kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214."

Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İşte bugünkü vefat sayısı...

{TITLE_STRIP}Koronavirüste son durum! Bakan Koca 'tedbirlerde zayıfız' diyerek uyardı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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