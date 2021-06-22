Son dakika | Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek."

SON BİR HAFTADA VAKA SAYILARI EN ÇOK AZALAN 5 İL

Bakan Koca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli'nde vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek."



