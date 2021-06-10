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  3. Son dakika | Bakan Koca açıkladı! O meslek grupları da aşı programına dahil edilecek

Son dakika | Bakan Koca açıkladı! O meslek grupları da aşı programına dahil edilecek

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini belirtti.

Son dakika | Bakan Koca açıkladı! O meslek grupları da aşı programına dahil edilecek

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini belirtti.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin."

Son dakika | Bakan Koca açıkladı! O meslek grupları da aşı programına dahil edilecek

Bakan Koca, yaptığı diğer paylaşımda berber ve kuaförlerin de aşılanmaya başlayacağını belirtti.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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