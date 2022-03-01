Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Salgınla mücadele ve kısıtlamalar için kritik toplantı yarın! "Beklenen açıklama olacağına inanıyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske kısıtlamasına değinerek şunları söyledi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

Söz konusu önce 1 Mart'a, şimdi ise 2 Mart'a ertelendi.

Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022

"Pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz" diyen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kısıtlamaların kalkacağı zamanı açıkladı! Sokakta, AVM'de maskesiz...

Normalleşme süreci başlıyor! Mart ayının adımları belirlendi: Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkacak

Maske yasağı ne zaman kalkıyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi ilhan yanıtladı!