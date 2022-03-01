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  4. Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Salgınla mücadele ve kısıtlamalar için kritik toplantı yarın! "Beklenen açıklama olacağına inanıyorum"

Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Salgınla mücadele ve kısıtlamalar için kritik toplantı yarın! "Beklenen açıklama olacağına inanıyorum"

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki mücadele ve kısıtlamaların değerlendirileceği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, saat 18.00'da yapacağı açıklamayla kararları açıklayacağını belirtti.

Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Salgınla mücadele ve kısıtlamalar için kritik toplantı yarın! "Beklenen açıklama olacağına inanıyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Salgınla mücadele ve kısıtlamalar için kritik toplantı yarın! Beklenen açıklama olacağına inanıyorum

SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske kısıtlamasına değinerek şunları söyledi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

Söz konusu önce 1 Mart'a, şimdi ise 2 Mart'a ertelendi. 

 

 

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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