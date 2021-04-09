Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Yaklaşık yüzde 40 İstanbul'da
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'de koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu belirtti.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'de koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu belirtti.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.
Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."