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  3. Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu açıkladı: 22 milyon 344 bin 407 kişi aşı olmadı

Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu açıkladı: 22 milyon 344 bin 407 kişi aşı olmadı

Son dakika...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz Pazartesi günü 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını açıkladı. Bakan Koca aşı olmayan kişilerin sayısının da 22 milyon 344 bin 407 olduğu bilgisini verdi.

Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu açıkladı: 22 milyon 344 bin 407 kişi aşı olmadı

Koronavirüs salgınına karşı aşılamadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca'nın paylaştığı bilgilere göre birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere 26 Temmuz  Pazartesi gününde 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptırmayan kişilerin sayısı da 22 milyon 344 bin 407'ye indi. 

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi."

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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