Son dakika | Bakan Koca aşılamadaki son durumu açıkladı! Dört il mavi kategoriye yükseldi

Koronavirüs salgınına karşı aşılama Türkiye'de sürüyor. Son durum hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ağustos Çarşamba günü yapılan aşı miktarını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi." ifadelerini kullandı.

DÖRT İLDE AŞILAMA YÜZDE 75'İ AŞTI

Bakan Koca Antalya, Giresun, Denizli ve Tunceli illerinin aşılamada yüzde 75'i aşarak mavi iller arasına girdiğini kaydederek, Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi." dedi.

Bakan Koca, Bayburt'un yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdiğinin bilgisini vererek," Bayburt, turuncu iller arasında." ifadesini kullandı.

Koca, Ağrı'daki ilk doz aşılama oranının yüzde 55'nin üzerine çıktığını belirterek," Ağrı, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı turuncu iller arasında." dedi.