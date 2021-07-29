Son dakika | Bakan Koca, aşılamadaki son durumu açıkladı! İşte aşı olmayan kişi sayısını açıkladı Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz gününde birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını, 21 milyon 901 bin 631 kişinin ise aşı olmadığını kaydetti.

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Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 28 Temmuz'da Çarşamba gününde aşılamadaki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi." AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021 Tayfun Altuntaş Editör Dr. Fahrettin Kocaaşıdoz