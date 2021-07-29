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  3. Son dakika | Bakan Koca, aşılamadaki son durumu açıkladı! İşte aşı olmayan kişi sayısını açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, aşılamadaki son durumu açıkladı! İşte aşı olmayan kişi sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz gününde birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını, 21 milyon 901 bin 631 kişinin ise aşı olmadığını kaydetti.

Son dakika | Bakan Koca, aşılamadaki son durumu açıkladı! İşte aşı olmayan kişi sayısını açıkladı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 28 Temmuz'da Çarşamba gününde aşılamadaki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi."

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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