Son dakika | Bakan Koca: Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi devam eden bir bulaşıcı hastalık olmadığını ifade ederek; toplum bağışıklığı sağlandığında, koronavirüs salgınında da vaka sayılarının önemsiz hale geleceğini vurguladı. Bakan Koca, aşı çağrısını yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da şu ifadelere yer verdi:

"Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19’da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek. Kurumlarımız gece gündüz emrinizde, sağlık çalışanlarımız hizmetinizde. İlk doz aşınızı olmadıysanız hemen yaptırın."

"BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 11 BİN 94"

Bu paylaşımının ardından başka bir paylaşımda daha bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü vaka sayısı: 11.094

Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız."

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