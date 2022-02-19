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  3. Son dakika | Bakan Koca, Çankırı ve Konya'daki otobüs kazalarının son durumu açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, Çankırı ve Konya'daki otobüs kazalarının son durumu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Çankırı ve Konya'da meydana gelen otobüs kazalarındaki son durumu açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca, Çankırı ve Konya'daki otobüs kazalarının son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Çankırı'da cenazeyi ve yakınlarını taşıyan yolcu otobüsü ile Konya'daki tur otobüsünün yaptığı kazalardaki son durumu açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ÇANKIRI’DA dün akşam, KONYA’DA bu sabah iki ağır trafik kazası yaşandı. Çankırı’da 2 ölü, 3’ü ağır 35 yaralı; Konya’da 5 ölü, 3’ü ağır 39 yaralı var. Yaralılara ilk müdahale yapılmıştır, tedavileri devam etmektedir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

 

 

 

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{TITLE_STRIP}Son dakika| Can pazarı yaşandı! Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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