Son dakika | Bakan Koca çarpıcı veriyi açıkladı: 21 milyon 585 bin 60 kişi tek doz bile aşı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı aşılamadaki son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, 29 Temmuz'da 316 bin 571 birinci doz, 857 bin 710 ikinci doz, 231 bin 298 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığının bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, hiç aşı yaptırmayan kişilerin sayısının ise 21 milyon 585 bin 60 olduğunu bilgisin verdi.

AŞIDA 29 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2021

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