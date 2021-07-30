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  3. Son dakika | Bakan Koca çarpıcı veriyi açıkladı: 21 milyon 585 bin 60 kişi tek doz bile aşı olmadı

Son dakika | Bakan Koca çarpıcı veriyi açıkladı: 21 milyon 585 bin 60 kişi tek doz bile aşı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz Perşembe günü birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 1 milyon 405 bin 579 Kovid-19 aşısının yapıldığını, 21 milyon 585 bin 60 kişinin ise ilk doz aşısını yaptırmadığını açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca çarpıcı veriyi açıkladı: 21 milyon 585 bin 60 kişi tek doz bile aşı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı aşılamadaki son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, 29 Temmuz'da 316 bin 571 birinci doz, 857 bin 710 ikinci doz, 231 bin 298 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığının bilgisini paylaştı. 

Bakan Koca, hiç aşı yaptırmayan kişilerin sayısının ise 21 milyon 585 bin 60 olduğunu bilgisin verdi.

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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