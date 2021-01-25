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  3. Son dakika... Bakan Koca duyurdu: 80 yaş ve üzerinin aşılanması bugün başlıyor

Son dakika... Bakan Koca duyurdu: 80 yaş ve üzerinin aşılanması bugün başlıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle 80 yaş ve üzeri vatandaşların koronavirüs salgınına karşı aşılanmasına başlanacağını bildirdi.

Son dakika... Bakan Koca duyurdu: 80 yaş ve üzerinin aşılanması bugün başlıyor

Son dakika ... Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci tüm hızıyla sürüyor. Sağlık çalışanlarının ardından yüksek risk grubunda bulunan vatandaşların aşılanması sürüyor. Bu kapsamda 80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması bugün başlıyor. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." ifadelerini kullandı.

 

 

 

TÜRKİYE GÜNLÜK AŞI TABLOSU

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayılarının yer aldığı Türkiye Günlük Aşı Tablosu'na erişmek isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'na ait https://covid19asi.saglik.gov.tr/  sitesine girerek aşı olan kişi sayısını öğrenebilir. Söz konusu tabloda yer alan aşılanan kişi sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Türkiye Günlük Aşı Tablosu | Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Hangi ilde kaç kişiye yapıldı?

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİYE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

Türkiye Günlük Aşı Tablosu verilerine göre Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 1 milyon 253 bin 780 kişi aşılandı.

Türkiye Günlük Aşı Tablosu | Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı?

HANGİ İLDE KAÇ KİŞİYE AŞI YAPILDI?

Sağlık Bakanlığının verilerine göre İstanbul'da 229 bin 543 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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