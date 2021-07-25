Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Amasya artık düşük riskli iller arasında

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'nın artık düşük riskli iller arasına girdiğini ifade etti.

En az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'in üzerinde olduğunu belirten Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin kurallarına uyumun yüksek olduğu Amasya'yı kutladı.

"MAVİ HABERLERİMİZ ÇOK OLSUN!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Amasya maviye geçti. Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı %75’in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya’yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!"

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