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  3. Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Göz doktoruna saldıran kişi tutuklandı

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Göz doktoruna saldıran kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bolu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişinin tutuklandığını duyurdu.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Göz doktoruna saldıran kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevi başında saldırıya uğrayan doktora saldıran kişiye ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.

Hakkında Beyaz Kod verilen şahsın tutuklandığını ifade eden Bakan Koca, sağlıkta ağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi TUTUKLANDI. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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