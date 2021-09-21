Son dakika | Bakan Koca duyurdu: İki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi geçti

Koronavirüs salgınıyla mücadele bir yandan sürerken diğer yandan aşılama çalışmaları da sürüyor. Özellikle Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs tablosunda iki doz aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği il sayısı 7 olarak kayıtlara geçerken Bakan Koca, aşılamada kritik bir eşiğin aşıldığının müjdesini verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," 18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." ifadelerini kullandı.

18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2021

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 949 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,10, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 68,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 500 bin 311 doz aşı uygulandı.

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20 Eylül 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?