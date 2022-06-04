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  3. Son dakika! Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında sonuçlar çıktı!

Son dakika! Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında sonuçlar çıktı!

Son dakika! Bakan Koca, bugün şüphelenilen İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında yabancı uyruklu 4 kişinin test sonuçlarının çıktığını duyurdu.

Son dakika! Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında sonuçlar çıktı!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği hastası olabileceğiyle ilgili medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testlerin yapıldığını ve sonuçlarının negatif olduğunu söyleyerek, vatandaşın "Ya öyleyse?" gibi düşüncelere kapılarak kaygıya düşmemeleri gerektiğine dikkat çekti. Duyuruyu sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuran Koca'ya çok sayıda bilgilendirme için teşekkür yorumları geldi.

Son dakika! Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında sonuçlar çıktı!

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sultangazi'de iki yabancı uyruklu şahıs, ellerinde çıkan yaralar sebebiyle maymun çiçeği virüsü şüphesi uyandırdı. Ellerindeki yaraları gösterip ilaç isteyen iki kişi tedbirli eczacının radarına yakalandı. Yaraların, 'maymun çiçeği virüsü' olabileceğinden şüphelenen yetkili, durumu ilgili ekiplere iletti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurarak, ambulansla hastaneye sevk etti.

 

{TITLE_STRIP}İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmı! Nefesler tutuldu, yeni bir pandemi daha mı geliyor?

Son dakika! Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında sonuçlar çıktı!

Son dakika! Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında sonuçlar çıktı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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