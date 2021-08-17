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Son dakika | Bakan Koca duyurdu! İşte düşük riskli il sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haritada üç şehrin daha mavi olması ile birlikte düşük riskli il sayısının 31’e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! İşte düşük riskli il sayısı...

Son dakika haberi...Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, böylelikle düşük riskli il sayısının 31’e yükseldiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilk doz aşıyı olma oranlarının yüzde 75'in üzerinde olduğunu ifade eden Bakan Koca, aşının önemini bir kez daha vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ARDAHAN, ÇORUM ve MERSİN düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 31’e yükseldi."

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! İşte düşük riskli il sayısı...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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