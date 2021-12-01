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  3. Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi: 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız"

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi: 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız"

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının ücretlerine 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapılacağını söyledi.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi: 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız"

Sağlık Bakanı Koca, AK Parti Grup Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

Detaylar gelecek... 

Tayfun Altuntaş
Editör
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