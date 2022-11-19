Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumu belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumu belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor."

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumu belli oldu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Taksim'de vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumu belli oldu

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 kişiden 47'si adliyeye sevk edilmiş, terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumu belli oldu

Sürdürülen soruşturma kapsamında teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 13 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumu belli oldu

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