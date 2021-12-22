ATV Müge Anlı full izle bugün 22 Aralık 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeYemen isminin anlamı nedir, Yemen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Varaş isminin anlamı nedir, Varaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Randa ne demek, TDK'ya göre Randa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 22 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu | 22 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?2022 Dicle Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010319FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 13. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm Youtube izleTuzlaspor – Erzurumspor maçı canlı | Tuzlaspor – Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki2022 Manisa Celâl Bayar Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102530242Tulga isminin anlamı nedir, Tulga ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika! Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC aşısına Acil Kullanım Onayı (AKO) verildi

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC aşısına Acil Kullanım Onayı (AKO) verildi

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif temelli yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a Acil Kullanım Onayı verildiğini söyledi.

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC aşısına Acil Kullanım Onayı (AKO) verildi

Son dakika!  Yerli ve milli olan TURKOVAC aşısı için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00 sularında açıklaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yapmıştı. Bakan Koca,  sunumda, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na başvurulduğunu söylemişti.

ACİL KULLANIM ONAYI NEDİR?

Bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas veriler sağlanıncaya kadar sorumlu kurum tarafından verilen kullanım iznidir. 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT