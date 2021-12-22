Son dakika! Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC aşısına Acil Kullanım Onayı (AKO) verildi

Son dakika! Yerli ve milli olan TURKOVAC aşısı için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00 sularında açıklaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yapmıştı. Bakan Koca, sunumda, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı'na başvurulduğunu söylemişti.

ACİL KULLANIM ONAYI NEDİR?

Bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas veriler sağlanıncaya kadar sorumlu kurum tarafından verilen kullanım iznidir.