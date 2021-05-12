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  3. Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Yeni bir kademeye geçiyoruz

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Yeni bir kademeye geçiyoruz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Yeni bir kademeye geçiyoruz

Son dakika haberi... Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aşı programında yeni bir kademeye geçileceğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlanacağını belirtti.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına bu zamana dek gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." 

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Yeni bir kademeye geçiyoruz

Berkem Temizel
Gece Editörü
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