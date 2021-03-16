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  3. Son dakika | Bakan Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller ile en çok azalan illeri duyurdu.

Son dakika | Bakan Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller ile en çok azalan illeri paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova'nın son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller olduğunu belirtti.Tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olmak gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, vaka görünme oranı en çok azalan illerin ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım."

Son dakika | Bakan Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika | Bakan Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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