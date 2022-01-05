Son dakika | Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! O illerde vaka sayıları patladı

Bakan Koca haritayı sosyal medya hesabından haritayı paylaşarak, " 18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Vaka sayısı en çok olan iller ise Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ oldu.