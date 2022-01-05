Son dakika | Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! O illerde vaka sayıları patladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan 100 bin kişide vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Haritaya göre en çok vakanın görüldüğü il Kırklareli oldu.
Bakan Koca haritayı sosyal medya hesabından haritayı paylaşarak, " 18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.
Vaka sayısı en çok olan iller ise Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ oldu.