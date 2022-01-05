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  4. Son dakika | Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! O illerde vaka sayıları patladı

Son dakika | Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! O illerde vaka sayıları patladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan 100 bin kişide vaka sayılarını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Haritaya göre en çok vakanın görüldüğü il Kırklareli oldu.

Son dakika | Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! O illerde vaka sayıları patladı

Bakan Koca haritayı sosyal medya hesabından haritayı paylaşarak, " 18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Vaka sayısı en çok olan iller ise Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ oldu. 

Son dakika | Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı! O illerde vaka sayıları patladı

Tayfun Altuntaş
Editör
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