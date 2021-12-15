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  3. Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! Vakaların en çok arttığı iller belli oldu

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! Vakaların en çok arttığı iller belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında 100 bin nüfusta vaka sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! Vakaların en çok arttığı iller belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka haritasını paylaşarak, "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

 

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! Vakaların en çok arttığı iller belli oldu

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca,27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane." olduğunu açıkladı. 

Son dakika | Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı! Vakaların en çok arttığı iller belli oldu

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Tayfun Altuntaş
Editör
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